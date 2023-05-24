Улюбленець мільйонів Брюс Вілліс рік тому шокував шанувальників інформацією про те, що він завершує свою кар'єру через проблеми зі здоров'ям. Тоді у нього діагностували афазію - порушення роботи мозку. Тоді "міцний горішок" і подумати не міг, що афазія - лише симптом більш важкої хвороби - лобно-скроневої деменції.
Самостійно Брюс Вілліс не з'являється на публіці. Його час від часу показує в соцмережах дружина Емма Хемінг. Зараз жінка розповіла, як на хворобу батька реагує його 9-річна дочка Евелін.
Емма згадала, що Евелін сама знайшла в інтернеті інформацію про хворобу свого батька. Про це Хемінг не могла говорити без сліз.
"Я повинна розповісти вам цю історію, і постараюся зробити це без сліз, тому що коли я почула це від Евелін, я розплакалася. Вона запитала мене чи знаю я, що люди з деменцією можуть страждати від сильного зневоднення. Я відповіла, що не знаю, і запитала, звідки знає вона. Вона сказала, що у вільний час у школі "випадково" знайшла факти про деменцію і так дізналася про це", - сказала Емма в Instagram-блозі.
"Вона дійсно дочка свого батька, тому що ці двоє люблять випадкові факти", - резюмувала жінка.
Що відомо про хворобу Брюса Вілліса
У 2022 році стало відомо, що у Вілліса афазія. Тоді актор заявив, що закінчує свою кар'єру. У 2023 році сім'я "міцного горішка" повідомила, що лікарі поставили чоловіку більш серйозний діагноз - лобно-скронева деменція.
Від нього немає ліків, оскільки це незворотний процес, але лікарі намагаються робити все, щоб підтримувати стан знаменитості.
Зрідка рідні Брюса публікують кадри з його участю. На домашніх знімках він мав поганий вигляд.
Раніше УНІАН писав про культові фільми за участю Брюса Вілліса.