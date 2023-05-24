Рік тому актор розповів, що завершує свою кар'єру через проблеми зі здоров'ям.

Улюбленець мільйонів Брюс Вілліс рік тому шокував шанувальників інформацією про те, що він завершує свою кар'єру через проблеми зі здоров'ям. Тоді у нього діагностували афазію - порушення роботи мозку. Тоді "міцний горішок" і подумати не міг, що афазія - лише симптом більш важкої хвороби - лобно-скроневої деменції.

Самостійно Брюс Вілліс не з'являється на публіці. Його час від часу показує в соцмережах дружина Емма Хемінг. Зараз жінка розповіла, як на хворобу батька реагує його 9-річна дочка Евелін.

Емма згадала, що Евелін сама знайшла в інтернеті інформацію про хворобу свого батька. Про це Хемінг не могла говорити без сліз.

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"Я повинна розповісти вам цю історію, і постараюся зробити це без сліз, тому що коли я почула це від Евелін, я розплакалася. Вона запитала мене чи знаю я, що люди з деменцією можуть страждати від сильного зневоднення. Я відповіла, що не знаю, і запитала, звідки знає вона. Вона сказала, що у вільний час у школі "випадково" знайшла факти про деменцію і так дізналася про це", - сказала Емма в Instagram-блозі.

"Вона дійсно дочка свого батька, тому що ці двоє люблять випадкові факти", - резюмувала жінка.

Що відомо про хворобу Брюса Вілліса

У 2022 році стало відомо, що у Вілліса афазія. Тоді актор заявив, що закінчує свою кар'єру. У 2023 році сім'я "міцного горішка" повідомила, що лікарі поставили чоловіку більш серйозний діагноз - лобно-скронева деменція.

Від нього немає ліків, оскільки це незворотний процес, але лікарі намагаються робити все, щоб підтримувати стан знаменитості.

Зрідка рідні Брюса публікують кадри з його участю. На домашніх знімках він мав поганий вигляд.

Раніше УНІАН писав про культові фільми за участю Брюса Вілліса.

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