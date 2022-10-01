30 вересня Павло Алдошин повідомив, що потрапив в аварію.

Український актор Павло Алдошин нещодавно потрапив у ДТП. Він їхав на мотоциклі, але не впорався з керуванням, коли на дорогу вискочив лось. У своєму Instagram-блозі він повідомив про свій стан на даний момент.

"Так. По ситуації. Селезінка - мінус", - написав Павло Алдошин.

Більше деталей свого самопочуття він не розкривав.

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Алдошин потрапив в аварію: деталі

30 вересня стало відомо, що актор Павло Алдошин потрапив у ДТП, яке могло коштувати йому життя. Він сам повідомив, що їхав на мотоциклі і не впорався з керуванням, коли на дорогу вискочив лось.

"Так ось. Лось мене знайшов. Я не розумію, яким чином, але лось мене знайшов, і це сталося в тилу. Коротше, лось зник. Відповідальність на ньому. Моє тіло нормально. Мотоцикл на смітник. Швидкість 67 кілометрів на годину. Я не гонщик, якщо що", - написав Алдошин у своєму блозі.

Нагадаємо, що раніше Алдошин відповів, чи може культура існувати поза політикою.

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