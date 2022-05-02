Між Симоньян і Кіркоровим розгорівся скандал.

Днями російська пропагандистка Маргарита Симоньян різко висловилася на адресу шоумена Максима Галкіна, який засуджує війну в Україні. Вона назвала його "геєм", а шлюб з Пугачовою - прикриттям.

На це відреагував екс-чоловік Алли Пугачової - Філіп Кіркоров. Він гнівно звернувся до Симоньян з питанням, чи тримала вона свічку і яке має право публічно очорнювати людину.

"Ти тримала свічку, щоб публічно очорнювати людину, щоб очорнювати його сім'ю? Як на тебе повинні дивитися діти Алли і Максима? Як вони повинні дивитися на свою батьківщину, в якій оскаженілі вигукують таке на їхніх батьків? Як ти смієш публічно принижувати людей?", - звернувся Кіркоров до Симоньян.

Відповідь пропагандистки не змусила на себе довго чекати. На своїй сторінці в Twitter вона "наїхала" на Кіркорова.

"А ваші колишні родичі, Філіпе, ср*ть цьому суспільству прямо в рот. Не знаю, може вашим так подобається. Є різні сексуальні збочення. Але російському народу якось ніяково", - написала Симоньян.

Нагадаємо, раніше Потап закликав Симоньян говорити про орієнтацію Кіркорова, Баскова і Лазарєва, а не Галкіна.

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