Кіркоров гнівно звернувся до Симоньян.

Російський артист Філіп Кіркоров, який досі мовчить про війну в Україні, несподівано заступився за Максима Галкіна і Аллу Пугачову, які виїхали в Ізраїль.

Кіркоров вирішив висловитися після того, як пропагандистка Маргарита Симоньян назвала Галкіна "геєм", а його шлюб з Пугачовою - прикриттям від аудиторії.

"Ти тримала свічку, щоб публічно очорнювати людину, щоб очорнювати його сім'ю? Як на тебе повинні дивитися діти Алли і Максима? Як вони повинні дивитися на свою батьківщину, в якій оскаженілі вигукують таке на їхніх батьків? Як ти смієш публічно принижувати людей?", - звернувся Кіркоров до Симоньян.

Зазначимо, Кіркоров ніяк не висловився з приводу від'їзду зіркового подружжя з Росії під час війни. Також він досі мовчить про те, що насправді відбувається в Україні.

Нагадаємо, раніше Потап закликав Симоньян говорити про орієнтацію Кіркорова, Баскова і Лазарєва, а не Галкіна.

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