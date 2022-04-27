Симоньян в одному з телеефірів назвала Галкіна "геєм, який одружився з літньою жінкою".

Український репер Потап прокоментував висловлювання російської пропагандистки Маргарити Симоньян про те, що Максим Галкін нібито гей, який "для прикриття" одружився на "літній жінці".

Потап у себе в Instagram закликав Симоньян розповісти правду про орієнтацію путіністів Кіркорова, Баскова і Лазарєва.

"Раз вже в хід пішли палиці, то поколупаймо ними в мовчазних придворних артистах - Кіркорових, Баскових, Лазарєвих... Не з тими ви, дамочка, переходите на особистості...", - написав Потап.

Музикант зазначив, що Галкін - людина, яка вміє бути чесною, і запросив їх з Пугачовою на концерти в Україну після завершення війни.

"А ця пасажирка відлітаючи в прірву забуття на своїй маршрутці мракобрехні встигає полити брудом всіх не згодних .... Макс насамперед - людина, яка дуже любить свою Батьківщину і вміє бути чесним артистом. А Алла - легенда, яка пережила і впевнений переживе ще безліч правителів і таких клоунес, мега величина світового рівня! Чекаємо Макса і Аллу на концертах після повної перемоги України над Путіним", - резюмував Потап.

Зазначимо, різка критика Галкіна в росЗМІ почалася після того, як гуморист почав говорити у своєму блозі про те, що Росія насправді вбиває мирних людей в Україні.

"Напередодні Великодня летять російські крилаті ракети в житловий будинок в Одесі. Гине сім'я, гине тримісячна дитина. Ось як це? Поясніть мені. Крилаті ракети взагалі не повинні прилітати в житлові будинки, ні в будні дні, ні в свята. Ви одночасно молитеся про мир, везете Благодатний вогонь в Москву, і при цьому ця ж влада посилає ракети. Чи це знову не ми?",- сказав Галкін.

Пародист також заявив, що він буде віддавати частину прибутку зі своїх концертів у фонди допомоги для українських біженців.

Незадовго після цих заяв у ЗМІ з'явилася інформація, що проти Галкіна готують кримінальну справу в Росії нібито за "поширення фейків про ЗС РФ".

Нагадаємо, російську пропагандистку Симоньян оголосять у міжнародний розшук. Український суд дозволив заарештувати її і доставити до суду для обрання запобіжного заходу.

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