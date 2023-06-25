Українська співачка Світлана Лобода потрапила в скандал під час міні-концерту в Харкові. Тоді вона принизила мешканку міста, яка прийшла на її виступ з плакатом "Харків без Лободи".
Зараз же знаменитість поспішила виправдатися за свої слова на адресу дівчини. На сторінці в Instagram вона написала:
"Дівчинка, яка простояла весь час з плакатом "Харків без Лободи", я пишаюся тобою. Ти маєш право на свою думку, і я поважаю це. Бо теж добре знаю, що таке йти проти течії".
Співачка додала, що зараз громадськість намагається зробити її розмову з харків'янкою маніпуляцією.
"Мені шкода, якщо хтось бачить у цьому зневагу. Знаю, що ти ні. І бажаю тобі ніколи не втрачати сили духу", - додала знаменитість.
Варто відзначити, що Лобода ніяк не прокоментувала своє питання, адресоване дівчині, про те, хто їй заплатив за те, щоб вона прийшла на її концерт з цим плакатом.
Скандал з Лободою в Харкові - що відомо
Харків'янка прийшла на концерт з плакатом "Харків без Лободи", чим обурила співачку. Остання підійшла до неї і почала публічно її принижувати.
"Моя хороша, ну, хто тебе прислав? Хто тобі дав грошей?" - запитала Лобода.
Артистка продовжувала тиснути на дівчину, однак та ніяк не відреагувала. Після цього Лобода заявила: "Бачите, є завербовані люди, тому навіть немає сенсу звертатися".
На цей інцидент вже відреагував активіст Сергій Стерненко. Він жорстко "наїхав" на співачку і нагадав їй, як вона багато років заробляла криваві рублі.