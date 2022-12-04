Невідомі напали на будинок блогерки в Ризі.

Відома блогерка Софія Стужук поскаржилася, що вночі на неї скоїли напад. У всьому вона звинувачує якусь Юлію, яка, за її словами, і влаштувала це цькування.

В інста-сторіз Стужук, яка зрадила Україну, розповіла, що невідомі скоїли напад на її будинок, закидали коктейлями Молотова. У цей момент в будинку перебували п'ятеро дітей і сама блогерка.

"А мета? Налякати? Або як мені писали: "Щоб ти і твої вибл***и горіли живцем"", - поскаржилася Стужук.

Відео дня

Відомо, що Софія викликала поліцію. Чим все закінчилося - поки невідомо.

Позиція Софії Стужук щодо війни в Україні

Софія Стужук - блогерка-мільйонник, серед підписників якої було багато українців і росіян. Однак після 24 лютого вона вирішила мовчати про повномасштабне російське вторгнення. Дівчина разом зі своїми дітьми втекла до Риги, де будує стосунки з новим бойфрендом і вже чекає від нього на дитину.

Крім того, Софія публічно відхрестилася від України: "Прошу з цього часу бачити мене людиною, яка звідти (з України, – УНІАН) поїхала і будує своє життя заново. У мене немає планів повертатися. Я йду далі. Новим шляхом".

Вас також можуть зацікавити новини: