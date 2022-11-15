Раніше вона заявляла, що не буде переходити на українську мову. За таку позицію Софія отримала чимало критики на свою адресу.

Відома блогерка-мільйонниця Софія Стужук, яка раніше вже потрапляла в центр обговорень через скандальні висловлювання про війну, нещодавно покинула Україну. Тоді Соня говорила, що не можна бути за мир і радіти підриву Кримського мосту.

Зараз вона остаточно відповіла на питання про ймовірність свого повернення. В Instagram Стужук написала:

"Прошу з цього часу бачити мене людиною, яка звідти (з України, – УНІАН) поїхала і будує своє життя заново. У мене немає планів повертатися. Я йду далі. Новим шляхом".

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Позиція Софії Стужук щодо війни в Україні

Зазначимо, після того, як РФ повномасштабно вторглася на територію України, Софія Стужук не засудила кровожерливі дії Кремля. Дівчина зі своїми трьома дітьми поїхала до Латвії, де знайшла нового коханого. Нещодавно Стужук повідомила про те, що вона чекає на дитину.

Раніше через поведінку блогерки-мільйонниці користувачі мережі запропонували позбавити її громадянства України.

Так, українці писали, що Стужук і всій її родині варто забути про Україну.

Нагадаємо, блогерша Стужук розлютила мережу скандальним зізнанням про себе.

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