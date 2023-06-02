Нещодавно співачка анонсувала розіграш машини, проте потім усе скасувала.

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно потрапила у скандал, відповіла на увесь хейт. Зірка влаштовувала "гів" та розіграш авто, також вона обіцяла переказати 100 тисяч гривень на допомогу військовим, через що її звинуватили у "хайпі на війні".

"Я живу по совісті і завжди чесна перед собою та своєю аудиторією. І в цій ситуації у мене точно не було мети когось образити чи зачепити чиїсь почуття. Тому, якщо я це зробила – прошу вибачення, я в жодному разі не хотіла. Я збирала на автомобілі для військових на своїх концертах і цей "гів" став ще однією активністю, звідки планувалося додати кошти до необхідної суми збору. Військових не було залучено в самому "гіві". Я повідомила, куди був спрямований "донат", лише задля того, щоб відзвітувати людям. У мене не було жодної мети когось образити чи зачепити чиїсь почуття. Низку питань я закрила в особистих розмовах, без виносу на публіку. Бо важливі речі вважаю за правильне вирішувати непублічно", - заявила Каменських в інтерв'ю ТСН.

За словами співачки, вона хотіла дати людям можливість виграти призи. Втім, суспільство поставилося до цього інакше. Каменських вважає, що нині такі ситуації трапляються часто.

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"Сьогодні приводів для радості не так вже і багато, і треба їх генерувати. Тут погляди розділились, комусь сподобалось, комусь – ні, хтось сприйняв по-своєму. Цього разу конкурс вирішили скасувати. Зараз взагалі майже щодня виникають події, що викликають обурення та резонанс у суспільстві", - зазначила співачка.

На думку Каменських, люди стали вразливими, тому що усім важко жити в оптимістичному настрої. Втім, вона спокійно ставиться до хейту. За словами співачки, вона намагається "конвертувати" негатив у мотивацію та дії.

Настя Каменських - останні новини

Нещодавно Каменських показала ніжне фото з чоловіком, спростувавши чутки про розлучення. На тлі інформації про те, що між нею та Потапом "пробігла чорна кішка", співачка вирішила прояснити ситуацію.

Окрім цього, у новому інтерв'ю Каменських розповіла, як її чоловік відреагував на те, що вона вирішила повернутися в Україну. Нещодавно зірка приїхала на батьківщину, проте Потап залишався за кордоном.

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