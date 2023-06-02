Співачка визнала, що розлука далася їм непросто.

Українська співачка Настя Каменських розповіла про стосунки зі своїм чоловіком, репером Олексієм Потапенко. Попри війну вона вирішила повернутися в Україну, а Потап залишався за кордоном.

Каменських зазначила, що це рішення далося непросто. Проте нині, коли Потап вже в Україні, вони бачаться набагато частіше.

"Ну, ми ж з Льошею не сіамські близнюки, тож можемо бути і одне без одного, окрім того, він зараз також в Україні. Іноді наші графіки співпадають, іноді – ні. Та і зараз така ситуація, що дуже багато закоханих, сімей, жінок та чоловіків, не бачать одне одного місяцями, а, можливо, вже і роками. З одного боку, це жахливо. З іншого боку, в моменти цих нечастих зустрічей ти відчуваєш настільки гостру ейфорію, настільки сильне щастя, що цей шквал емоцій тебе просто збиває з ніг", - зізналася співачка в інтерв'ю ТСН.

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За словами Каменських, під час таких зустрічей з Потапом вона заряджається силами. У цьому вона бачить певну романтику. Співачка також розповіла, що коли вона вирішила відправитися у концертний тур, чоловік нею пишався.

"Ну, а як Льоша міг відреагувати на те, що я поїду з концертним туром, головною метою якого буде зібрати гроші нашим захисникам? Звісно, підтримав, бо розуміє усю важливість цього туру. І дуже мною пишається. Зараз кожен з нас перебуває там, де може бути максимально корисним. Це головне і найважливіше", - додала Каменських.

Нині Потап та його дружина бачаться між концертами та роботою. Співачка зазначила, що вони переживають "новий досвід".

"Відстань не похитнула наші стосунки, а зробила їх дещо іншими, вивела на новий рівень. Ця розлука для нас - новий досвід. А кожен досвід дається нам всесвітом не просто так", - резюмувала зірка.

Стосунки Насті Каменських і Потапа

Каменських і Потап одружилися у 2019 році. Вони рідко говорять про особисте, втім часто тішать фанів спільними фото, на яких демонструють ідилію. Втім, нещодавно у мережі з'явилися чутки про те, що Потап розлучається з дружиною.

У травні співак ніжно привітав дружину з річницею весілля та розвіяв домисли фанатів. Також Потап розповідав, що нині він "колесить" світом і домовляється про допомогу для України. А 31 травня стало відомо, що артист повернувся в Україну.

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