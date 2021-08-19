36-річна голлівудська актриса вже виховує дочку від французького журналіста.

Зовсім скоро після того, як чоловік 36-річної голлівудської актриси Скарлетт Йоханссон підтвердив її другу вагітність, стало відомо, що пара стала батьками.

Про це чоловік актриси, комік Колін Джост, повідомив у своєму Instagram.

Чоловік заявив у соцмережі, що у них народився син. Малюкові вони дали незвичне ім'я — Космо.

Читайте такожАкторка Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney через фільм "Чорна вдова""Ми дуже його любимо", — написав Джост.

Комік не розкрив подробиці й не став розповідати про самопочуття своєї дружини.

При цьому Колін Джост попросив поважати приватне життя його сім'ї, а всі питання перенаправив до свого агента.

Через рід занять Коліна Джоста і такий незвичайний вибір ім'я багато коментаторів не одразу в це повірили. Втім, видання Page Six, посилаючись на власні "численні джерела" підтверджує, що це дійсно правда.

Для пари це буде первісток. Однак у самої Йоханссон є 6-річна дочка Роуз від колишнього чоловіка, французького журналіста Ромен Доріака.

Нагадаємо, в липні з'явилися чутки про те, що актриса вдруге перебуває в положенні. Пізніше її чоловік підтвердив, вони очікують поповнення в родині.

Автор: Станислав Кожемякин