Скарлетт Йоханссон готується стати мамою вдруге.

Чоловік американської актриси Скарлетт Йоханссон, комік Колін Джост підтвердив, що вона вагітна.

Про це пише PageSix.

"У нас буде дитина, це здорово", – зазначив Джост під час виступу в Ridgefield Playhouse у Коннектикуті.

Як відомо, у Скарлетт вже є 6-річна дочка Роуз від попереднього шлюбу з французьким журналістом Роменом Доріаком.

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Скарлетт Йоханссон вагітна: що відомо

Чутки про те, що актриса вагітна вдруге, з'явилися в липні 2021 року

"Скарлетт дійсно скоро повинна народити, я знаю, що вона і Колін дуже цього чекають", – повідомляло джерело з близького оточення зіркової пари.

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Автор: Катерина Шварц