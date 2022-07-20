На першому місці опинився принц Вільям, а на останньому - Чарльз.

Бренд спідньої білизни Рour Moi вирішив скласти рейтинг найсексуальніших членів британської королівської сім'ї. Визначали вони переможців за запитами в соцмережі Twitter.

Про це повідомляє Express.

Так, кого з них найчастіше шукали користувачі з сексуальним підтекстом, той і вирвався на перше місце. Виявилося, що найчастіше користувачі соцмережі шукали принца Вільяма. Вони відзначають, що він гарний собою і завжди бездоганно виглядає.

А ось принц Гаррі, який за ідеєю мав посісти перше місце, опинився всього лише на другому. Поруч з ним на цій сходинці розмістилася і Меган Маркл.

А ось Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, і сестри-принцеси Беатріс і Євгенія розділили між собою третю позицію цього рейтингу.

Також до рейтингу найсексуальніших членів британської сім'ї увійшов колишній регбіст і чоловік Зари Філліпс - Майк Тіндалл.

Замикає п'ятірку лідерів 26-річна модель, леді Амелія Віндзор - спадкоємиця двоюрідного брата Єлизавети II. Користувачі мережі називають її "гарячою" штучкою.

І останнє місце зайняв 73-річний Чарльз, принц Уельський. При цьому фоловери відзначили, що він був привабливим у свої молоді роки.

Нагадаємо, раніше принц Вільям осоромився на публіці.

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