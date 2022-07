Принц Вільям ледь не вимовив матюкливе слово.

5 липня принц Вільям відвідав тенісний турнір Wimbledon, під час якого потрапив у конфузну ситуацію.

Коли його улюблений спортсмен допустив помилку під час гри, принц нервово поправив краватку і вимовив "No, no, no, f*ck". При цьому на останньому слові трансляція обірвалася. Шанувальники вже самі здогадалися, що хотів сказати Вільям, судячи з того, що він встиг вимовити першу букву матюкливого слова.

Варто відзначити, що вимова матюків герцогами Кембриджськими - це порушення королівського протоколу. Тобто, принц Вільям ні в якому разі не повинен був вимовляти слово "f*ck", вже тим більше на публіці.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали прем'єру фільму з Томом Крузом. На червоній доріжці Кембриджів супроводжував сам Том Круз, після чого актор представив герцогів своїм колегам - Дженніфер Коннелі, яка грає Пенні Бенджамін, і Майлзу Теллер, виконуючому роль Пітера "Меверіка" Мітчелла.

