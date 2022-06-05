Кумедне відео приготування частувань маленькими спадкоємцями королеви Британії викликало чимало захоплень у шанувальників королівської сім'ї.

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка разом з чоловіком - принцом Вільямом підтримали Україну після початку війни з РФ, разом зі своїми дітьми спекла вдома капкейки для вуличної вечірки в Кардіффі. Свято відбудеться 5 червня на честь платинового ювілею королеви Великобританії Єлизавети II на престолі.

В офіційному Instagram-акаунті герцогів з'явилося відео, на якому 8-річний принц Джордж, 7-річна принцеса Шарлотта і 4-річний принц Луї готують частування.

Діти разом з мамою весело змішують інгредієнти перед тим, як покрити кекси глазур'ю.

"Випікаємо капкейки для місцевих жителів Кардіффа, щоб насолодитися ними на вуличній вечірці на честь платинового ювілею, яка відбудеться сьогодні! Сподіваємося, вони вам сподобаються", - йдеться в підписі до відео.

Кумедне відео приготування частувань маленькими спадкоємцями королеви Британії викликало чимало захоплень у шанувальників королівської сім'ї.

Як повідомляв раніше УНІАН, Кейт Міддлтон на різдвяному концерті розкрила свій прихований талант: акомпанувала знаменитому музиканту.

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