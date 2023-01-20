Ведучий намагався з'ясувати причину, але Яма йому не відповідає.

Український ведучий Слава Дьомін розповів, що хореограф Влад Яма, який з початку повномасштабного російського вторгнення перебуває в США, заблокував його в Instagram. У немилість потрапив і його 12-річний син.

Як розповів Дьомін у своїй програмі "Слава ПРО", останній раз він спілкувався з Ямою ще влітку, коли брав у нього інтерв'ю. Ведучий запідозрив, що міг впасти в немилість після того, як Влада розкритикували за його місцезнаходження під час війни.

"Востаннє ми з ним спілкувалися ще влітку і нічого не віщувало біди. Чесно кажучи, я так і не зрозумів, за що впав у немилість у Влада, тому що його дружина Ліля мене не заблокувала. Можливо, це все через останнє наше інтерв'ю, де Влад сказав, що зараз у США", - сказав Дьомін.

Він додав, що ображається на Влада, бо той не відповідає на його повідомлення. Хоча сам Слава хотів поговорити і все з'ясувати.

Влад Яма виїхав до США

Влад Яма на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з дружиною та сином поїхав до США. Він виступає на благодійних концертах, розповідає про жахи війни в соцмережах, проте повертатися поки не планує.

За це його неодноразово критикували. Яма каже, що для нього важливо, щоб його сім'я була в безпеці.

Нагадаємо, раніше Влад Яма показався вперше за довгий час і натрапив на хейт.

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