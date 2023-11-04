У той день пара провела разом понад годину та пішла із закладу разом. Актор був у гарному настрої.

За день до своєї смерті актор серіалу "Друзі" Меттью Перрі був на побаченні з таємничою брюнеткою.

Як повідомляє Daily Mail з посиланням на інсайдерів в оточенні Перрі, він хвилювався через невдале особисте життя та шкодував, що так і не завів дітей. Втім, схоже, актор все ж намагався мати стосунки. 27 жовтня, у переддень смерті, він був на побаченні у ресторані з невідомою дівчиною.

Пара усамітнилася за столиком в кутку закладу біля панорамного вікна. Дівчина пила коктейль, а Меттью - воду. Він виглядав жвавим та веселим. Актор та його супутниця провели у закладі понад півтори години та пішли звідти разом.

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Світлини Перрі та загадкової дівчини миттю розлетілися у ЗМІ. Згодом дівчина сама розсекретила себе та розповіла про цю зустріч.

За даними Daily Mail, поруч з Меттью була учасниця конкурсу "Міс світу Америка" Афіна Кросбі. Сама дівчина наполягає, що була близькою подругою знаменитого актора.

"Меттью був у гарному настрої під час нашої спільної прогулянки, і ми всі досі вражені цією величезною втратою. Я хочу наголосити, що він був у надзвичайно хорошому настрої та з ентузіазмом розповідав мені про свої плани", - сказала дівчина.

Дівчина закликала утриматися від недоречних коментарів та спекуляцій навколо смерті Перрі. Вона додала, що у вічність відійшла легенда сфери розваг. Кросбі також показала мемуари, які Меттью підписав спеціально для неї. "Бестселер номер один. Для дівчини номер один", - підписав актор.

"Я не збиралася говорити про це, але скажу, що мала честь знати Меттью особисто. Я так спустошена його смертю, але вважала недоречним говорити про це публічно, оскільки увага повинна бути прикута не до мене, а до нього та його спадщини. Але насправді ми були друзями, і я була однією з останніх, хто розмовляв із ним та бачив його перед смертю", – додала Афіна.

Смерть Меттью Перрі

28 жовтня 2023 року Меттью Перрі знайшли мертвим у його будинку в американському місті Лос-Анджелес в гідромасажній ванні. Причина смерті Перрі буде відома пізніше, триває розслідування.

Прощання з голлівудським актором, одним з головних героїв ситкому "Друзі" Меттью Перрі відбулося у п'ятницю, 3 жовтня. Церемонія була закритою для преси та прихильників.

На похорон Перрі його колеги по серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Кортні Кокс та Девід Швіммер прибули разом. Усі четверо мали пригнічений стан та вдягнулися у чорне. Згодом до них приєднався Мет Леблан.

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