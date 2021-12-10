Репер дав інтерв'ю вперше після трагедії.

Тревіс Скотт, на концерті котрого через тисняву загинули 10 людей, переконує, що він не знав, що відбувалося в залі.

Про це він заявив під час інтерв’ю для YouTube-каналу Charlamagne Tha God, першому за місяць після трагедії.

Читайте такожТревіс Скотт відреагував на загибель своїх шанувальників: "Я спустошений"Тревіс Скотт каже, що не знав, що відбувається в залі. За його словами, інколи таке трапляється, що люди втрачають свідомість під час концертів, але він не здогадувався, що могла статися така трагедія.

Репер акцентує, що покладався на охорону та організаторів. Останні повідомили йому, що шоу припинять, але не назвали причину.

"Вони просто сказали мені, що одразу після того, як гість піде зі сцени, ми закінчимо шоу. І це те, що ми зробили. Крім цього, ні про що інше ми з ними не спілкувалися", — каже він.

Водночас Скотт сказав, що відчуває відповідальність за те, щоб шанувальники залишалися в безпеці під час майбутніх виступів.

"Я маю з'ясувати, що сталося там. Сподіваюся, що це стане великим уроком для нас, виконавців. Ми більше спостерігатимемо за тим, що відбувається в залі", — додав він.

Нагадаємо, американський репер Тревіс Скотт 5 листопада виступив на музичному фестивалі Astroworld в Техасі. Біля сцени утворилася справжня тиснява, в результаті якої загинули 10 людей і ще 17 потрапили в лікарню.

Тревіс Скотт неодноразово переривав виступ, а також просив охорону допомогти шанувальникам. Концерт був зупинений приблизно через 40 хвилин після початку.

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Автор: Анастасія Печенюк