Поки незрозуміло, що стало причиною трагедії.

Щонайменше вісім людей загинули на музичному фестивалі у США, кількість постраждалих встановлюється. Інцидент стався ввечері в п’ятницю на Astroworld у Х’юстоні, коли фанати раптово кинулися до сцени.

Про це пише Reuters.

Керівник пожежної охорони міста Самюель Пенья уточнив, що натовп близько 21:00, під час виступу репера Тревіса Скотта, почав штовхатися до краю сцени, викликаючи паніку і травми.

Люди непритомніли, штовханина тривала трохи більш як півгодини, коли стався інцидент "з масовими жертвами".

Читайте такожПапа Римський вперше призначив жінку на високу посаду у ВатиканіПожежна служба доставила в лікарні 17 людей, в одинадцятьох була зупинка серця. Поки незрозуміло, що стало причиною трагедії.

Організатори фестивалю співпрацюють з поліцією.

Як повідомили у коментарі ЗМІ, все сталося за кілька хвилин.

"Раптом кілька людей упали на землю, у них сталася зупинка серця чи якийсь медичний епізод", – уточнив помічник начальника поліції Х’юстона Ларрі Саттервайт.

Місцеві журналісти пишуть, що репер кілька разів зупинявся під час свого 75-хвилинного виступу, коли помітив групу постраждалих фанатів біля сцени.

Скотт попросив охорону переконатися, що з людьми все добре, й допомогти їм вибратися з натовпу.

На захід зібралися 50 тисяч людей, другий день фестивалю скасували.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова