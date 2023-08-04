Валерія Лук'янова не мешкає у РФ, проте продає росіянам свої "марафони".

Колись відома блогерка Валерія Лук'янова, яку називали одеською "Барбі", вперто мовчить про війну в Україні, проте продовжує працювати на російську аудиторію. А нині на неї влаштували "полювання".

Лук'янову вирішила перевірити Генпрокуратура РФ. Останнім часом російська влада серйозно взялася за блогерів. Їх перевіряють податкові, а деяким "прилітає" за засудження путінського режиму. Однак одеській "Барбі" загрожують перевірки зовсім через іншу причину.

Як повідомила член Громадської палати РФ Катерина Мізуліна, на блогерку надійшли скарги через її методи "лікування". Лук'янова, яка вірить у "чистки" організму і обіцяє, що допоможе людям схуднути, пропонує їм "лікуватися" ртуттю і скипидаром.

Відео дня

"Генеральна прокуратура доручила прокуратурі міста Москви перевірити діяльність "одеської Барбі" - блогерки Валерії Лук'янової. Це - наслідок відповіді, яка надійшла на нашу адресу. Нагадаю, блогер проголосила себе "богинею Аматує" і "лікує" людей за допомогою скипидару і ртуті", - заявила Мізуліна.

Відомо, що нині одеська "Барбі" не перебуває в РФ. Вона мешкає у Мексиці, але все одно продає свої "курси" і "марафони" росіянам. А тому чи вдасться їй уникнути перевірок - залишається загадкою.

Хто така Валерія Лук'янова і що вона говорить про війну

Одеситка прославилася кілька років тому завдяки своїй "ляльковій" зовнішності. Вона заявляє, що не "фотошопить" свої фото, проте в мережі постійно з цього жартують. До повномасштабної війни РФ проти України Лук'янова активно розвивала свою кар'єру у нашій країні. За місяць до початку вторгнення "Барбі" розповідала, що володіє надприродними здібностями.

Нині Лук'янова не говорить про війну. У 2022 році вона лише посміялася з санкцій проти РФ, проте швидко видалила своє жартівливе відео. Деякий час блогерка мешкала на території країни-агресорки, а нині знайшла "райське місце" у Мексиці.

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