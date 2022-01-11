За словами дівчини, вона з дитинства бачила різних духів.

"Одеська барбі" Валерія Лук'янова стала популярною завдяки своїй незвичайній зовнішності. Багато шанувальників впевнені, що дівчина змінила свою зовнішність за допомогою пластичної хірургії, а для ретуші знімків використовує фотошоп. При цьому сама Валерія заперечує такі звинувачення на свою адресу.

В одній з програм Лук'янова зізналася, що робила маммопластику, але ребра вона не видаляла і не робила ніяких операцій на обличчі.

Читайте такожДжамала показала себе без макіяжу (фото)Така незвичайна зовнішність привела до того, що Валерія стала досить популярною в соціальних мережах. Зараз вона зважилася розповісти про те, що володіє надприродними здібностями.

"Я з давнього графського роду. З дитинства бачила різних духів, тонкий світ. Я - медіум. А ще я дуже часто виходжу в астрал, в свої паралельні життя. Цілий день можу провести в іншому тілі", - розповіла Валерія в програмі "Віпи і Топи".

Раніше УНІАН назвав 7 зірок, які зіпсували свою зовнішність в гонитві за молодістю.

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