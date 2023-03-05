Вона дала відверте інтерв'ю Олені Кравець.

Українська військовослужбовиця Євгенія Емеральд, яка відома багатьом під позивним "Жанна Д'Арк", дала інтерв'ю програмі "Тихий вечір з Оленою Кравець". Зараз дівчина перебуває на восьмому місяці вагітності. Емеральд каже, що всі процеси протікають нормально.

За останній час вона встигла добряче поправитися, але вже відкоригувала своє харчування і позбавилася зайвої ваги.

"Я за правильне харчування завжди була. Намагалася корисну їжу їсти навіть на фронті, звичайно, коли це вдавалося. А з вагітністю я просто почала їсти бургери, картоплю, солодке. Чоловік сміявся, тому що мій лікар сказав, що краще мені ні в чому не відмовляти. Але потім, після сьомого місяця, я вирішила, що треба припиняти набирати вагу. Я почала правильно харчуватися і схудла на 6 кілограмів", - зізналася захисниця.

На питання про повернення на фронт після народження дитини Емеральд відповіла так:

"Звичайно, трохи хочеться, але мій наставник-снайпер сказав, щоб я сиділа з дитиною вдома три роки".

Також Євгенія додала, що сподівається на закінчення війни до тих пір, поки вона народить і зможе повернутися в стрій.

Нагадаємо, вагітна снайперша Емеральд показала ніжне привітання від коханого з фронту.

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