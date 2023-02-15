Чоловік довів, що навіть відстань не зупинить кохання.

Відома українська військовослужбовиця Євгенія Емеральд, яку багато хто знає під псевдонімом "Жанна д'Арк", показала ніжне привітання від свого коханого, який служить у ЗСУ. Вагітна снапейрка навіть не думала, що отримає подарунок на День закоханих.

В Stories Емеральд розповідала, що святкувала разом з подругою. Вони ходили у кіно, поласували морозивом. Проте ввечері на неї чекав сюрприз.

Коли снайперка вже була вдома, їй зателефонував невідомий чоловік. Він попросив Емеральд вийти на вулицю. Там вона побачила чоловіка, який вручив їй повітряні кульки та величезний пакунок солодощів.

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Вагітна снайперка одразу спитала, від кого цей подарунок. Проте кур'єр нічого не розповів та зізнався, що йому заборонили розкривати секрет. Звісно, Емеральд одразу здогадалася, від кого цей сюрприз.

Її чоловік, який нині знаходиться на фронті, не залишив свою обраницю без привітання. Емеральд не приховувала емоцій, приємний сюрприз її вразив.

Нагадаємо, нещодавно Емеральд показала рідкісне фото дочки.

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