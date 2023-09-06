У пари виникли проблеми у стосунках.

Навколо українських захисників Євгенії Емеральд та Євгена Стипанюка вже більше місяця ходять чутки. Шанувальники підозрюють, що пара розлучилася через те, що снайперка видалила фото з чоловіком.

У зв'язку з цим фоловери почали розпитувати у Емеральд про її стосунки з чоловіком. Вона зізналася, що у них дійсно не все так добре. За її словами, вона зараз просто живе і вчиться знову бути щасливою.

Однак розкривати якісь подробиці свого особистого життя вона поки не готова.

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"Всі питання стосуються чоловіка. Я обов'язково колись розповім. Всьому свій час. Зараз не хочу. Зараз я живу життя і вчуся знову бути щасливою. Додам тільки те, що не все те золото, що блищить. Не вірте очам своїм", – написала Євгенія.

Варто відзначити, що Емеральд і Стипанюк познайомилися на фронті. Їхні стосунки розвивалися досить стрімко. У жовтні 2022 року вони зіграли весілля, а незабаром у них народилася дочка.

Відомо, що у Емеральд є старша дочка від попереднього шлюбу. Дівчинка живе з мамою.

Нагадаємо, раніше Євгенія Емеральд розсекретила рідкісне ім'я дочки.

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