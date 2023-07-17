Три місяці тому українська захисниця Євгенія Емеральд вдруге стала мамою. Вона народила дочку в шлюбі з військовим Євгеном Степанюком. Довгий час батьки тримали в таємниці ім'я дочки, проте зараз зважилися розсекретити його.
Емеральд і Степанюк назвали дочку Афіною, що в перекладі з грецької означає "божественна". Крім того, відомо, що так звали грецьку богиню, яка була однією з найбільш шанованих.
"Богиня справедливої війни, військової стратегії та мудрості. Тепер ви знаєте ім'я бандерятка", - підписала фото з дочкою Емеральд.
Варто відзначити, що Емеральд позувала в кадрі в образі богині війни з мечем в руці. А ось маленька Афіна лежала у мами на ручці.
Як відреагували користувачі мережі
- "Дуже гарне і сильне ім'я"
- "Які часи - таке й ім'я"
- "Я аж заплакала. Дуже символічно і прекрасно"
- "Афіна міцна, як батько, і красива, як мама"
- "Ой, яка ж гарненька. Татова копія"
Нагадаємо, раніше Євгенія Емеральд показала рідкісне фото зі старшою дочкою.