Дівчинку назвали на честь грецької богині.

Три місяці тому українська захисниця Євгенія Емеральд вдруге стала мамою. Вона народила дочку в шлюбі з військовим Євгеном Степанюком. Довгий час батьки тримали в таємниці ім'я дочки, проте зараз зважилися розсекретити його.

Емеральд і Степанюк назвали дочку Афіною, що в перекладі з грецької означає "божественна". Крім того, відомо, що так звали грецьку богиню, яка була однією з найбільш шанованих.

"Богиня справедливої війни, військової стратегії та мудрості. Тепер ви знаєте ім'я бандерятка", - підписала фото з дочкою Емеральд.

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Варто відзначити, що Емеральд позувала в кадрі в образі богині війни з мечем в руці. А ось маленька Афіна лежала у мами на ручці.

Як відреагували користувачі мережі

"Дуже гарне і сильне ім'я"

"Які часи - таке й ім'я"

"Я аж заплакала. Дуже символічно і прекрасно"

"Афіна міцна, як батько, і красива, як мама"

"Ой, яка ж гарненька. Татова копія"

Нагадаємо, раніше Євгенія Емеральд показала рідкісне фото зі старшою дочкою.

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