Євгенія Емеральд з молодшою дочкою / скріншот Instagram

Три місяці тому українська захисниця Євгенія Емеральд вдруге стала мамою. Вона народила дочку в шлюбі з військовим Євгеном Степанюком. Довгий час батьки тримали в таємниці ім'я дочки, проте зараз зважилися розсекретити його.

Емеральд і Степанюк назвали дочку Афіною, що в перекладі з грецької означає "божественна". Крім того, відомо, що так звали грецьку богиню, яка була однією з найбільш шанованих.

"Богиня справедливої війни, військової стратегії та мудрості. Тепер ви знаєте ім'я бандерятка", - підписала фото з дочкою Емеральд.

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Емеральд назвала доньку Афіною / скріншот Instagram

Варто відзначити, що Емеральд позувала в кадрі в образі богині війни з мечем в руці. А ось маленька Афіна лежала у мами на ручці.

Як відреагували користувачі мережі

  • "Дуже гарне і сильне ім'я"
  • "Які часи - таке й ім'я"
  • "Я аж заплакала. Дуже символічно і прекрасно"
  • "Афіна міцна, як батько, і красива, як мама"
  • "Ой, яка ж гарненька. Татова копія"

Нагадаємо, раніше Євгенія Емеральд показала рідкісне фото зі старшою дочкою.

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