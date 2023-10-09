Про причини їхнього розставання вона розповість пізніше.

Українська захисниця Євгенія Емеральд, яка здобула популярність як Жанна д'Арк, розлучається з чоловіком Євгеном Стипанюком. Дівчина вже неодноразово натякала на те, що вони вже не разом, проте зараз підтвердила це остаточно.

"Офіційно. Це - розлучення. Багато з вас і так все розуміли, але я втомилася мовчати. На жаль, причина не в банальній різниці в характерах або в побутових сварках. Вона набагато серйозніша. Потім ви все дізнаєтеся і зрозумієте мої вчинки", - написала Емеральд в Instagram.

Вона додала, що є вільною жінкою, проте розірвати шлюб офіційно поки не може. Згідно із законодавством України, продовжила снайперка, подружжя не можуть розлучити, поки дитині не виповниться один рік.

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"Але головне, що я відчуваю себе просто вільною. Прошу поставитися з повагою", - підсумувала захисниця.

Нагадаємо, рік тому Євгенія Емеральд вийшла заміж на фронті за Євгена Стипанюка. Незабаром у них народилася дочка Афіна. Однак через якийсь час після народження дитини Емеральд натякнула, що розлучилася з чоловіком. Вона сказала, що не все те золото, що блищить.

Пізніше шанувальники знову забили тривогу. Стипанюк опублікував фото дитячої кімнати і сказав, що чекає на свою дитину. Водночас Емеральд заявила, що ніхто не зможе забрати у неї доньку.

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