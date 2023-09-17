Однак дівчина не має наміру здаватися. Вона буде боротися за свою дитину.

Захисниця України Євгенія Емеральд нещодавно натякнула на розставання з чоловіком, військовим Євгеном Стипанюком. Вона не стала розкривати подробиці, проте сказала, що не все те золото, що блищить.

Зараз вона знову натякнула на те, що у них не все так добре, як було на початку стосунків. Дівчина в інста-сторіз опублікувала відео, яке змусило нервувати її шанувальників. У ньому йдеться про те, яка реакція була б у жінки, якщо чоловік спробував би забрати у неї дітей після розлучення.

Такий ролик вона підписала дуже лаконічно: "Актуалочка". Також вона показала фото малятка Афіни і додала, що ніхто не зможе забрати у неї дочку.

Відео дня

У той же час Стипанюк опублікував фотографію дитячої і написав: "А я вже приготував райське місце для моєї донечки".

Розлучення Євгенії Емеральд та Євгена Стипанюка

Поки пара офіційно не підтвердила, що розлучилася. Однак снайперка вже видалила спільні фото з чоловіком і натякнула на те, що вони більше не разом.

"Я писала тиждень тому, що не все те золото, що блищить, і не вірте очам своїм. Тому що те, що нам намагаються транслювати, зазвичай не є правдою. І коли людина намагається з себе щось будувати, коли людина щось доводить, повірте мені, що це взагалі не так. І завжди видно, коли людина щира і коли працює на публіку. І рано чи пізно все таємне стає явним. Рано чи пізно всі отримають по достоїнству", – висловилася Євгенія.

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