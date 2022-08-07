Співачка повернулася в Україну.

Українська співачка Софія Ротару вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну розповіла, де вона зараз перебуває, а також закликала допомогти гуманітарній ініціативі, яку вона підтримує з початку війни.

На своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила фото з рідних Марщинців, де вона народилася і виросла. У кадрі Ротару постала в жовтій сукні, а на коліно поклала жовто-синю хустку.

"Приїхала в місце сили! Тут я народилася, росла, пішла в школу. Тут я почала співати. Рідні Маршинці нагадали мені, як важливо не втратити почуття причетності до землі, відчувати зв'язок з тими, хто дав тобі життя, виховав і підтримував у твоїх починаннях. Я рідко пишу, але сьогодні є два приводи. Мій ювілей і дуже важливий день гуманітарної ініціативи, яку я підтримую з перших днів початку повномасштабної війни - "БОН БОКС", - зазначила співачка.

Вона додала, що цього разу не святкуватиме ювілей, зате дуже чекає Дня незалежності, щоб нарешті відсвяткувати нашу перемогу над Росією.

"Сьогодні не час святкувати ювілей, сьогодні я молюся, щоб, як завжди, через кілька тижнів після мого дня народження, ми святкували День незалежності України! Щоб якомога швидше замість повітряних тривог в кожному будинку, в кожній родині, в кожному місті нашої прекрасної України звучали пісні про любов і мир", - написала Ротару.

Нагадаємо, п'ять місяців Софія Ротару мовчала про війну в Україні. Лише одного разу вона відреагувала на обстріл Вінниці, але після повернулася до своєї "аполітичної" позиції.

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