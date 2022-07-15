Трагедія сталася 14 липня. В результаті обстрілу загинули мирні жителі, серед яких - діти.

Співачка Софія Ротару довгий час позиціювала себе як "аполітична особистість", однак не змогла мовчати після численних звірств російських окупантів. Нещодавно вона прокоментувала трагедію в Кременчуці, де загинули десятки мирних жителів через ракетний удар.

14 липня Україна знову здригнулася. Загарбники вдарили ракетами по центру Вінниці, убивши людей, які йшли у справах або просто гуляли.

Ротару показала у своєму блозі жахливі кадри з місця події. Серед фото - коляска трирічної Лізи, яка загинула на місці обстрілу.

Також співачка опублікувала знак скорботи за загиблими - фото ракети, під якою написано: "14.07.2022. Вінниця".

Відреагувала на те, що трапилося і її внучка Соня Євдокименко. Дівчина раніше відкрито закликала світову спільноту звернути увагу на те, що відбувається в Україні, і вжити заходів.

Зараз вона зробила репост відео Маші Єфросиніної. На кадрах наслідки вибуху. Також вона показала скріншот статті всесвітньо відомого видання The Washington Post про те, що Росія вбила у Вінниці невинних людей.

Нагадаємо, члени команди Цибульської постраждали під час обстрілу Вінниці.

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