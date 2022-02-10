Відома українська блогерка Софія Стужук розкрила деталі про стосунки з Андрієм Шатирком.

Українська блогерка-мільйонниця Стужук заявила, що у неї і учасника шоу "Холостячка" Андрія Шатирка був тільки дружній зв'язок. Тим не менш, шанувальники приписували Стужук роман з Шатирко.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній Софія прокоментувала свої стосунки.

Софія Стужук познайомилася Андрієм Шатирком ще до того, як втратила чоловіка в 2021 році.

Андрій і Соня тривалий час спілкувалися в Instagram, навіть мали працювати над спільним проектом, але не вийшло. Після смерті Дмитра Стужука саме він став одним з близьких людей для Софії і в усьому її підтримував.

"Тоді мені була потрібна підтримка, чоловіче плече. Ми з ним іноді гуляли, розмовляли, він мене підтримував. У нас був схожий світогляд", - розповіла Софія Стужук в Іінтерв'ю Маші Єфросиніній.

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Незважаючи на те, що Андрій і Софія неодноразово бували разом на відпочинку, і багатодітна мама представила шоумена своїм дітям, Стужук стверджує - у них з Андрієм виключно дружні стосунки, а в спільних поїздках він просто допомагав їй з дітьми.

"Він не мій типаж і я не його типаж. У нас були дружні стосунки, обом було комфортно", - згадує Софія Стужук.

Блогерка каже, що вони з Андрієм обговорювали це, і чітко поговорили, що один для одного вони тільки друзі.

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