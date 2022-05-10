Відомий російський музикант і засновник групи "Машина времени" Андрій Макаревич 9 травня опублікував у себе на Facebook-сторінці відео, де той співає пісню-звернення до солдатів РФ. Відео оприлюднено без підпису.
На чорно-білих кадрах артист а капела співає композицію про солдата, якого обдурила влада. Таким чином Макаревич намагався провести паралель між сьогоднішніми подіями на території України.
"Как там, стреляли, солдат?
Известно – стреляли.
Кому присягал, солдат?
Царю да народу.
За что воевал, солдат?
За вашу свободу.
Куда ты попал, солдат?
Под бомбы, под пули.
А ты и не знал, солдат,
Убитый в бою солдат,
Забытый в раю солдат,
Тебя обманули...", - співається в пісні.
Нагадаємо, Макаревич зрікся російського громадянства для новонародженого сина. Дружина артиста впевнена, що Ізраїль - це найбезпечніша країна для їхнього малюка.
Також УНІАН писав, хто з українських зірок виступав у РФ на 9 травня, поки їхні рідні міста в Україні бомблять російські солдати.