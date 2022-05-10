Музикант за допомогою пісні спробував донести російським солдатам, що вони не "визволителі", а загарбники.

Відомий російський музикант і засновник групи "Машина времени" Андрій Макаревич 9 травня опублікував у себе на Facebook-сторінці відео, де той співає пісню-звернення до солдатів РФ. Відео оприлюднено без підпису.

На чорно-білих кадрах артист а капела співає композицію про солдата, якого обдурила влада. Таким чином Макаревич намагався провести паралель між сьогоднішніми подіями на території України.

"Как там, стреляли, солдат?

Известно – стреляли.

Кому присягал, солдат?

Царю да народу.

За что воевал, солдат?

За вашу свободу.

Куда ты попал, солдат?

Под бомбы, под пули.

А ты и не знал, солдат,

Убитый в бою солдат,

Забытый в раю солдат,

Тебя обманули...", - співається в пісні.

Нагадаємо, Макаревич зрікся російського громадянства для новонародженого сина. Дружина артиста впевнена, що Ізраїль - це найбезпечніша країна для їхнього малюка.

Також УНІАН писав, хто з українських зірок виступав у РФ на 9 травня, поки їхні рідні міста в Україні бомблять російські солдати.

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