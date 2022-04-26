Дружина артиста впевнена, що Ізраїль - це найбезпечніша країна для їхнього малюка.

Російський музикант Андрій Макаревич, який завжди підтримував Україну, нещодавно вчетверте став батьком. Дитину йому народила дружина Ейнат Кляйн, яка вже багато років живе в Ізраїлі.

Так, вона розповіла, що вони з Макаревичем вирішили дати синові Ейтану саме ізраїльське громадянство, бо для них ця країна - найбезпечніша. А ось російського громадянства у хлопчика не буде ще й тому, що Макаревич всіляко засуджує РФ за війну в Україні.

"Це абсолютно усвідомлене моє рішення. Це безпечніше на даний момент для нього. Головне - навіщо?! Ізраїльське громадянство перекриває всі 99,9% його потреб. Вважаю, справжній єврей повинен жити в Ізраїлі", - сказала Ейнат в інтерв'ю "Обережно: Собчак".

Зазначимо, 30 березня в одному з пологових будинків Тель-Авіва на світ з'явилася четверта дитина Андрія Макаревича. Для його дружини малюк став першим.

Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич грубо відповів на критику росіян, які звинувачують його у зраді Батьківщини.

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