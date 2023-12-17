Рейнольдс підтримує Україну з перших днів війни.

Американський співак, соліст групи Imagine Dragons - Ден Рейнольдс - нещодавно виступив на концерті, під час якого в черговий раз висловив підтримку українському народу, який змушений боротися з російською агресією.

Так, під час свого виступу він помітив своїх прихильниць з України, які тримали в руках синьо-жовтий прапор. Артист попросив у дівчат прапор, забрав його на сцену, високо підняв, а потім розцілував його.

В цей же час Рейнольдс виконував свій хіт "Thunder". Крім того, він залишив свій автограф на прапорі і повернув його назад своїм прихильницям.

Варто відзначити, що це вже не перший раз, коли Ден бере на сцену синьо-жовтий прапор. Він неодноразово висловлював підтримку Україні, яка вже майже два роки живе в режимі воєнного стану через масовані атаки з боку Росії.

Крім того, група Imagine Dragons зняла кліп на пісню "Crushed", в якому взяв участь 14-річний українців з Новогригорівки. А потім маленький Саша приїхав до Варшави, де виступив з легендарною групою на одній сцені.

Нагадаємо, раніше Imagine Dragons записали потужне звернення до пасажирів спеціального українського літака.

Вас також можуть зацікавити новини: