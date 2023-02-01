Музиканти закликають світ не забувати про повномасштабну війну РФ проти України.

Відомий гурт Imagine Dragons допомагає збирати кошти для України. Музиканти записали потужне звернення до пасажирів спеціального українського літака.

"З вами Imagine Dragons, амбасадори UNITED24. Бажаємо приємної подорожі на борту цього спеціального літака, на створення якого надихнула українська мужність", - такі слова чують люди на борту літака SkyUp&UNITED24.

Музиканти закликають пасажирів донатити на допомогу Україні. Мало того, серед тих, хто надішле кошти для нашої країни через платформу UNITED24, вже скоро розіграють квитки на будь-який концерт Imagine Dragons. Ці квитки можна буде використати до 2025 року.

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Окрім цього, ті, хто зробить донати, зможуть отримати інші призи: 2 брендовані валізи Have a Rest, світшот Balenciaga&UNITED24, а також 5 браслетів "Азовсталь. Символ незламності".

Нагадаємо, раніше Вакарчук довів до сліз проникливою промовою з Бахмута.

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