Сашко з Новогригорівки вперше побував за кордоном та відвідав концерт музикантів.

14-річний українець, який знявся у кліпі Imagine Dragons, вийшов на сцену разом з гуртом. Сашко вперше поїхав за кордон та відвідав концерт музикантів у Варшаві.

"Хлопець, який став героєм кліпу Crushed амбасадорів UNITED24, ніколи в житті не був за кордоном, але вже встиг побачити війну та руйнування, втратив дім через російський обстріл. Однак саме у Новогригорівці Сашко зустрів режисера-постановника Тая Арнольда. Тай зняв історію хлопця, і зрештою саме вона лягла в основу кліпу Crushed", - повідомляється на сторінці UNITED24.

Хлопчик підійняв прапор України та стояв поруч з музикантами. Помітно, що Сашко радів такій можливості, проте трохи соромився.

Відео дня

У UNITED24 також зазначили, що нині мрія хлопчика здійснилася. Підліток поїхав до Європи, замість вибухів слухає улюблену музику та знає, що його будинок відбудовується.

Реакція мережі

У коментарях користувачі пишуть, що історія Сашка змушує їх плакати. Втім, багато хто зазначив, що нині сльози з'являються вже від радості за дитину, мрія якої здійснилася завдяки одному кліпу. Також коментатори пишуть:

"Не можу зупинитися, плачу! Дякую вам за підтримку України"

"Imagine Dragons, ви неймовірні!"

"Дякую вам!".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що кліп Imagine Dragons, у якому знявся 14-річний хлопчик з Миколаївщини, номіновано на MTV Music Video Awards.

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