Олег Псюк важко переживає війну в Україні.

Український артист Олег Псюк розповів, що загинув його друг, який з початку війни перебував у Херсоні.

"Найгірше, коли ти бачиш в новинах, що твій товариш або одногрупник мертвий. Це дійсно погані відчуття. Напевно, я не настільки красномовний, щоб висловлювати свій емоційний стан. Просто є таке відчуття постійного стресу, до якого починаєш звикати. Думаю, контраст відчується після закінчення війни", - сказав Олег у програмі "ЖВЛ".

Також він додав, що зараз йому доводиться змушувати себе щось робити. За його словами, йому зараз не до творчості. При цьому він змушений зібратися з думками і силами, щоб представити Україну на масштабному пісенному конкурсі Євробачення-2022.

"Якщо раніше все лилося само собою, то зараз не завжди. Є відчуття тривожності. Може, я до нього вже звик. А може я просто так сильно переживаю за своїх рідних. Купа ж вибухів, це як рулетка. Не знаєш, в який будинок потрапить. Не знаєш, чи живі твої батьки, дівчина", - додав артист.

Нагадаємо, раніше гурт Kalush Orchestra виступив під гітару у звільненому Ірпені.

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