Італійський співак, соліст групи Maneskin Даміано Давид під час концерту в Бостоні пройшовся по українському прапору, чим знатно розлютив своїх шанувальників.
На відео, опублікованому в мережі, видно, що Даміано, який засудив війну в Україні, вийшов на сцену в спідній білизні і закутався синьо-жовтим прапором.
Потім він скинув його з плечей і кілька разів наступив на нього. Ймовірно, він це зробив випадково, проте користувачі мережі залишилися невблаганними.
Так, фоловери закликали поширювати це відео в мережі і звернулися до українців: "А всіх українців, кого не зачепило це і їм ок – я заздрю вашому больовому порогу".
Реакція мережі на вчинок Даміано Давида
- "Це 100% ненавмисно, він занадто чутливий і добре ставиться до України. Його просто заносить від адреналіну останнім часом"
- "Ви злитеся через те, що на підлозі лежить прапор? Він явно підтримує вас. Блін, деякі люди занадто плаксиві"
- "Та відчепіться ви від нього"
- "Я думаю, що наш прапор для нього просто ганчірка. Насправді люди, які не живуть в Україні, не розуміють цінності наших символів і взагалі наших почуттів. Можливо, вони втомилися від новин про війну в Україні і хочуть жити нормальним життям. І наш прапор для них не має ніякого значення. Але навіщо брати його на сцену і гратися з ним?"
- "Я вважаю, що кожна доросла людина повинна нести відповідальність за свої вчинки. Те, що робив Даміано протягом усього концерту в Бостоні, ображає мене як українку, як мешканку країни, в якій кожен день гинуть люди за право жити під цим прапором. Мені боляче від цих відео"
Що Даміано Давид говорить про війну в Україні
Даміано Давид підтримує Україну з перших днів війни. Ще в квітні Maneskin випустили пісню Gasoline, в кліпі якої показали всі жахи війни в нашій країні.
Крім того, група Maneskin скасувала всі концерти в Росії, попри те, що в країні-агресорі у них багато шанувальників. Таким чином вони в черговий раз висловили підтримку Україні.
Також вони кілька разів зі сцени послали диктатора Володимира Путіна.