У мережі розкритикували Даміано Давида за такий вчинок.

Італійський співак, соліст групи Maneskin Даміано Давид під час концерту в Бостоні пройшовся по українському прапору, чим знатно розлютив своїх шанувальників.

На відео, опублікованому в мережі, видно, що Даміано, який засудив війну в Україні, вийшов на сцену в спідній білизні і закутався синьо-жовтим прапором.

Потім він скинув його з плечей і кілька разів наступив на нього. Ймовірно, він це зробив випадково, проте користувачі мережі залишилися невблаганними.

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Так, фоловери закликали поширювати це відео в мережі і звернулися до українців: "А всіх українців, кого не зачепило це і їм ок – я заздрю вашому больовому порогу".

Реакція мережі на вчинок Даміано Давида

"Це 100% ненавмисно, він занадто чутливий і добре ставиться до України. Його просто заносить від адреналіну останнім часом"

"Ви злитеся через те, що на підлозі лежить прапор? Він явно підтримує вас. Блін, деякі люди занадто плаксиві"

"Та відчепіться ви від нього"

"Я думаю, що наш прапор для нього просто ганчірка. Насправді люди, які не живуть в Україні, не розуміють цінності наших символів і взагалі наших почуттів. Можливо, вони втомилися від новин про війну в Україні і хочуть жити нормальним життям. І наш прапор для них не має ніякого значення. Але навіщо брати його на сцену і гратися з ним?"

"Я вважаю, що кожна доросла людина повинна нести відповідальність за свої вчинки. Те, що робив Даміано протягом усього концерту в Бостоні, ображає мене як українку, як мешканку країни, в якій кожен день гинуть люди за право жити під цим прапором. Мені боляче від цих відео"

Що Даміано Давид говорить про війну в Україні

Даміано Давид підтримує Україну з перших днів війни. Ще в квітні Maneskin випустили пісню Gasoline, в кліпі якої показали всі жахи війни в нашій країні.

Крім того, група Maneskin скасувала всі концерти в Росії, попри те, що в країні-агресорі у них багато шанувальників. Таким чином вони в черговий раз висловили підтримку Україні.

Також вони кілька разів зі сцени послали диктатора Володимира Путіна.

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