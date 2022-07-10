З початку війни Maneskin підтримують Україну.

Італійська група Maneskin 9 липня дала концерт в Римі. Під час свого виступу артисти прямо зі сцени послали президента РФ Володимира Путіна і тих, хто підтримує його злочинний режим.

"Fuck putin! Fuck war! Ідіть всі, хто проти того, що я зараз озвучив", – сказав зі сцени соліст Даміано Давид.

Крім того, Maneskin виконали пісню Gasoline, уривок якої присвячений Україні.

Варто відзначити, що музиканти підтримують Україну з перших днів війни. Ще у квітні вони випустили пісню Gasoline, в кліпі якої показали всі жахи війни в нашій країні.

Крім того, група Maneskin скасувала всі концерти в Росії, попри те, що в країні-агресорі у них багато шанувальників. Таким чином вони в черговий раз висловили підтримку Україні.

Нагадаємо, раніше італійська рок-група Maneskin підтримала Україну у війні, яку на нашій території розв'язала Росія. На музичному фестивалі Coachella соліст групи Даміано Давид зі сцени викрикнув: "Вільна Україна! F*ck Putin".

Вас також можуть зацікавити новини: