Павленко поскаржилася на погрози росіян.

Солістка українського гурту Go_A Катерина Павленко розповіла, що з початку війни в її соцмережах активізувалися росіяни.

За її словами, багато з них пишуть їй гидоти, в тому числі і діти. Павленко розповіла, що пропаганда настільки проїла мозок росіян, що навіть діти почали бажати їй смерті.

Павленко зазначила, що спочатку діти їй писали про те, що Україна все одно стане Росією і про те, що українці самі себе бомблять. Перший час вона толерантно до них ставилася, адже вважала, що діти не винні в тому, що народилися в Росії. Але пізніше все змінилося.

Павленко почала блокувати найагресивніших. За її словами, були навіть ті, хто писав: "Ой, Катю, уявляєш, у нас закрили сьогодні каток, тому що Україну бомблять. Як ви вже задовбали своїми бомбардуваннями, швидше б ви здохли".

"Війна взагалі розкрила багато людей з того боку, з якого ми не очікували, тому що в кризових моментах найбільше проявляються люди. У мене є друзі, які мене приємно здивували, є друзі, які мене розчарували. Дуже легко бути хорошою людиною, коли ти живеш в комфорті, коли нічого не загрожує тобі. Ти можеш одягати маску хорошої людини і всі будуть сприймати тебе як класного чувака. Але коли з'являються такі штуки, то дуже швидко все слідує", - сказала співачка в інтерв'ю "24 каналу".

Нагадаємо, раніше солістка групи Go_A розповіла, як реагує на хейт.

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