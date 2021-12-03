Катерина Павленко з гурту Go_A також розповіла про своє сприйняття слави після успішного виступу на "Євробаченні".

Фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко вважає, що хейт на адресу творчих людей не може зачіпати, якщо вони вірять у свою справу й те, що несуть у світ.

Про це Павленко розповіла в інтерв'ю відомому блогеру Сергію Іванову в новому випуску програми "Антиподи".

"Я дуже сентиментальна, вразлива, але це не стосується хейту. Тут важливо, куди ти направляєш свій фокус уваги... На той момент (успіху після Євробачення, - ред.) я настільки розуміла, чого я хочу. Коли ти знаєш, хто ти, коли у тебе немає сумнівів у тому, що ти щось робиш правильно, хейт тебе не зачіпає. Я не залежу від думки оточуючих людей", - сказала солістка Go_A.

Також вона розповіла про своє сприйняття слави після успішного виступу на "Євробаченні" зазначивши, що це останнє, про що вона думає.

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"Я сприймаю все як можливості. Якби хтось сказав, як співати мені на сцені, поставив мені голос, і дав на це гроші, то можливо б запаморочилося в голові. Я цей шлях пройшла від самого початку. Я знаю, як це дається, тому з моєї сторони було б безглуздо ставитися до цього як до якогось шаленого успіху. Слава - це останнє, про що я думаю, коли роблю щось у цьому житті", - говорить Павленко.

Також співачка розповіла, що на початку своєї кар'єри її стиль критикували гурти, у складі яких вона тоді працювала через те, що те, що вона була пацанкою. Павленко переконана, що не можна оцінювати творчих людей за зовнішністю.

"Якщо люди, які грають рок-музику, думають про такі речі, то вони не розуміють сенс музики як явища, у них зовсім інші цінності та інші пріоритети. Навпаки я вдячна цим людям, що не марнувала свій час", - розповіла солістка Go_A.

Як повідомляв УНІАН, раніше Катерина Павленко відреагувала на чутки про нетрадиційну сексуальну орієнтацію. За її словами, вона про такі чутки навіть не знала.

"Ну, те, що до мене часто проявляють цікавість жінки, то це було завжди, з дитинства. До стосунків не доходило ніколи, але в плані якихось розмов та... доходило. Я не знаю, як на це реагувати... Нейтрально", – зазначила Павленко.

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Автор: Олександр Топчій