Катерина Павленко оголошуватиме бали від України.

Солістку гурту Go_A Катерину Павленко запросили стати речницею Євробачення-2022. Про це повідомило "Суспільне".

Катерина оголосить бали, які поставить національне журі під час голосування в Україні.

"Мені дуже приємно стати частиною цьогорічного Євробачення. Пам’ятаю нашу радість, коли оголосили перші 12 балів. Приємно усвідомлювати, що у мене є можливість зробити когось іще щасливішим", - зазначила Катерина.

Відомо, що "Євробачення-2022" відбудеться в Турині 10, 12 і 14 травня. Згідно з жеребкуванням, Kalush Orchestra виступить у першому півфіналі під шостим номером. Букмекери вже кілька разів складали й оновлювали свої прогнози - Kalush Orchestra залишається лідером.

Нагадаємо, Kalush Orchestra випустили нову версію треку "Stefania" для Євробачення.

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