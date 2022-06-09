Жінка болісно пережила втрату рідних.

Солістка українського гурту "Лісапетний батальйон" Наталія Фаліон вперше розповіла, як пережила смерть сина та цивільного чоловіка.

Співачка зізналася, що її коханий чоловік помер від ускладнень коронавірусом. Вона і сама перехворіла ковідом, але, благо, без наслідків.

"Дуже важко, коли тебе покидає людина, з якою відчувала себе захищеною, як ніколи. Немов щастя пропало. Але я вже пережила втрату сина, я цю втрату дуже болісно пережила, як і втрату чоловіка", - сказала Наталя в програмі "Зірковий шлях".

Вона зазначила, що жінки дуже сильні. Вони можуть трохи зігнутися, але не ламаються.

"Жінки дуже сильні, чоловіки ще позаздрять, ми завжди стаємо на ноги. Ми не ламаємося, тільки можемо трохи зігнутися. Ніколи нудьгувати, є життєві обов'язки, люди, які на тебе дивляться. Нехай бачать тебе радісною, а біль залишиться для подушки, для ночі, коли ти одна, думки повертають тебе до щасливих і важких днів", – додала знаменитість.

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