Співачка показала свій будинок, в якому поселила біженців.

Найбагатша співачка України Камалія зараз разом з чоловіком, пакистанським бізнесменом Мохаммадом Захуром і дітьми знаходиться в Лондоні.

У своєму розкішному будинку вона поселила 16 біженців, і навіть встигла дати інтерв'ю британському виданню The Telegraph. Так, співачка впустила в свій будинок журналістів і показала їм свій маєток.

Журналіст видання прийшов в шок від побаченого. Він розповів в Instagram, що в будинку Камалії скрізь стоять золоті стільці з леопардами. Також там є великі круглі оксамитові стільці, маленькі дивани, довгі дивани, шезлонги. І тільки лише в одній кімнаті він нарахував 56 подушок.

При цьому чоловік співачки зазначив, що зараз розкіш їм не важлива. Переоцінка цінностей у них сталася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також Захур зазначив, що його дружина дуже сильна жінка: "Всі завжди думали, що Камалія така марнотратна, екстравагантна. Вона виявилася дуже сильною. І в 2014 році відмовилася від виступів в Росії. А з 24 лютого вона перестала говорити російською на знак протесту. Я не боюся Путіна. Мені на нього плювати".

Нагадаємо, раніше Камалія зізналася, чи звертався до неї за допомогою Зеленський.

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