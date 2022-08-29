Сама співачка не спілкується з екс-дружиною Захура.

Чоловік української співачки Камалії розповів, як його колишня дружина з Росії ставиться до війни в Україні і чому їхні діти живуть з ним в одному будинку.

За словами Мохаммада Захура, він залишився в хороших відносинах з екс - дружиною, вони можуть обговорити питання щодо спільних дітей - сина Армана і дочки Тетяни. Він зазначив, що вона засуджує війну в Україні, попри те, що живе в країні-агресорі.

При цьому сама Камалія не спілкується з колишньою свого чоловіка. Вона говорить про те, що на початку їхніх стосунків екс-дружина Захура невтішно про неї відгукувалася, тому їй неприємно з нею спілкуватися. Але з їхніми дітьми вона знайшла спільну мову.

Відео дня:

"Ми всі разом живемо в одному будинку разом з Танею, з Арманом. З Таніною сім'єю. У Тані двоє дітей. Одній дівчинці 10 років, іншій - 12 років. Мої Арабелла і Мірабелла їм тітки. Ми всі живемо в одному будинку разом з дітьми, разом з іншими родичами. І Таня з Арманом мені допомагають дуже багато. Таня молодша за мене на п'ять років, а Арману зараз 33", - сказала Камалія в інтерв'ю Rostyslove Production.

Нагадаємо, раніше Камалія показала розкішний особняк в Лондоні, де поселила біженців.

Вас також можуть зацікавити новини: