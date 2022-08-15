О 9 годині 21 серпня – початок Божественної літургії у Спасо-Преображенському соборі.

21 серпня 2022 року у Києві відбудеться похорон Руслани Писанки. Прощання з відомою телеведучою й актрисою пройде на вулиці Маршала Конєва. О 9 годині – початок Божественної літургії у Спасо-Преображенському соборі.

Про це повідомив вдівець Руслани Ігор Ісаков у Facebook.

"Вітаю. 21.08.22. Спасо-Преображенський собор, вулиця Маршала Конєва, 3а (станція метро "Іподром"). О 9 годині початок Божественної літургії. Близько 11 години – Чин похорону Руслани та її мами, Діни Василівни", - написав Ісаков у соцмережі.

Нагадаємо, серце Руслани Писанки зупинилося 19 липня. Їй було 56 років. Як пізніше повідомив її чоловік, вона боролася з онкологією. Шоста хіміотерапія не дала результатів – стан зірки тільки погіршувався. Вона лікувалася у Німеччині.

Як розповіла Ольга Сумська, Писанку кремували.

Писанка була дуже позитивною людиною, і її потужна енергія передавалася глядачам навіть через екран. Крім акторської творчості, вона ще й брала участь у різних проектах - "Танці із зірками", "Зважені та щасливі", "Зірка+Зірка".

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