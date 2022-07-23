Ігор Ісаков розповів про останні дні життя своєї дружини.

19 липня українців сколихнула новина про те, що померла актриса і телеведуча Руслана Писанка. Вперше після цієї трагічної новини її чоловік Ігор Ісаков дав інтерв'ю програмі "Сніданок з 1+1" і розповів про те, як жінка прожила останні дні свого життя.

Так, чоловік уточнив - Писанка мовчала про свою хворобу, бо не хотіла, щоб колеги та шанувальники бачили її такою. Ігор згадував, що, живучи в Німеччині (куди вони вирушили в лютому), вона завжди ретельно збиралася, одягала перуку і фарбувалася перед виходом на вулицю. Таким чином вона намагалася приховати свій хворобливий вигляд.

"У мене Руся була людина-магнітик, який притягував до себе дуже позитивних людей. Нам неймовірно пощастило, що в Німеччині з'явилися такі друзі, які нас відразу пустили до себе в сім'ю. Це був будинок. І так вийшло, що вони їхали у відпустку і десь днів через п'ять, як Руся пішла, підійшов чоловік і сказав: "Візьміть ключі від будинку і живіть у нас стільки, скільки треба". Я забрав Русю після крапельниці. Була шоста хімія, я забрав її й відразу привіз в будинок. Я безмежно вдячний цій родині, що дали відчути Русі останні дні себе як вдома", - розповів Ігор Ісаков.

Нагадаємо, Руслану Писанку вже кремували. Про це розповіла Ольга Сумська. Прощання з нею відбудеться в Німеччині, в місті Кайзерлаутерн. Потім чоловік зірки перевезе її прах до Києва і тут артистку поховають на Байковому кладовищі. Зараз йде процес оформлення всіх документів.

Також УНІАН писав, що Влад Яма розповів, чи помічав він хворобу Руслани Писанки під час роботи з нею.

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