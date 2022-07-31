Як і передбачалося, Ротару поїхала за кордон.

Українська співачка Софія Ротару 24 лютого зникла з радарів і мовчить про війну в Україні. Шанувальники зірки в подиві, чому вона вирішила прийняти таку позицію і де взагалі вона знаходиться, поки в її рідній країні йде повномасштабна вбивча війна.

Сама співачка говорила про те, що залишається в Києві. Ось тільки продюсер Леонід Дзюник в коментарі росЗМІ заявив, що Ротару знаходиться в США.

За його словами, президент РФ Володимир Путін пропонував їй російське громадянство, але вона відмовилася. Дзюник додав, що Ротару вирішила підтримувати свою рідну країну з Америки.

"Вона залишається на своїй стороні, яку вона вибрала після того, як відмовилася від російського громадянства, запропонованого Путіним. Вона поїхала, живе в Америці, але продовжує залишатися громадянкою України. А для тих, хто виріс в Радянському Союзі, вона залишається Ротару, яка заспівала "Я, ти, він, вона! Разом - ціла країна", - заявив продюсер.

Нагадаємо, раніше Софія Ротару та її внучка Соня Євдокименко відреагували на обстріл Вінниці. Ротару показала у своєму блозі жахливі кадри з місця події. Серед фото - коляска трирічної Лізи, яка загинула на місці обстрілу.

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