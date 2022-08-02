За словами артистки, молодша дочка перебуває поруч зі своїми батьками.

Українська актриса Ольга Сумська розповіла, де зараз перебуває її молодша дочка Анна Борисюк. За словами актриси, вони з чоловіком Віталієм Борисюком вирішили не відправляти дівчинку за кордон, оскільки з батьками їй буде спокійніше. Тому вони всі разом залишилися в Україні.

"Все-таки треба сказати, що ми, дорослі, якось мужньо переносимо це. Діти більш схильні до стану стресу. Тому коли я дивлюся, в якому стані діти, безпосередньо і моя Ганнуся... Мені, звичайно, дуже шкода, я хвилююся за неї. Це все дуже небезпечно. Але вона з нами, з батьками. Ну а як інакше?" - розповіла Сумська в інтерв'ю "24 каналу".

При цьому старша дочка Сумської, Антоніна Паперна, разом зі своєю сім'єю живе в Росії і мовчить про війну в рідній Україні.

Така поведінка Паперної неодноразово піддавалася осуду з боку її шанувальників. При цьому зірка продовжує мовчати. Виправдати її спробувала зіркова мама, якій також пишуть про те, що її дочка могла б повернутися в Україну.

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