Йдеться про Ігоря Скрипка, який зіграв в українському серіалі "Останній москаль" головну роль.

Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська розповіла, чи виходив з нею хто-небудь з РФ на зв'язок після того, як Україну почали бомбити 24 лютого. Зірка зізналася, що була тільки одна така людина.

Йдеться про російського актора Ігоря Скрипка, який в українському серіалі "Останній москаль" зіграв головну роль Валєри. Також актриса зазначила, що була ще одна людина, але її ім'я озвучити не наважилася. Про це вона розповіла в інтерв'ю для YouTube-проекту FreeDom.

"Це страшно. Жодна людина не подзвонила, хіба що написала одна. Це Ігор Скрипко. Наш "Останній москаль" - серіал, в якому він знімався і, власне, грав москаля. Ось він пише. Ой, це така інформація... Я просто розумію, що всі ризикують. Той режим, в якому вони зараз знаходяться - це безумство. За будь-яке слово, прояв позиції піде дуже жорстке покарання. Дзвонять і коментують ті, хто виїхав з країни", - поділилася Ольга.

Зазначимо, 25 лютого Ігор Скрипко опублікував у себе в блозі антивоєнний пост.

Також телеведучий і актор Юрій Горбунов згадував про те, що російський колега йому писав. Втім чоловік Осадчої не знайшов в собі сили, щоб щось відповісти.

Нагадаємо, лідер "Бумбоксу" Хливнюк показав фото з окопу.

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