Лайма Вайкуле допомагає українським біженцям.

Днями латвійська співачка Лайма Вайкуле в черговий раз підтримала у війні Україну. Вона вийшла на сцену з українським прапором і заявила, що всі жителі Латвії проти війни в нашій країні.

Тоді вона додала, що не могла вчинити по-іншому. Більш того, співачка поки не планує повертатися з концертами в Росію.

Пізніше пропагандисти з Telegram- каналу "Абзац" процитували слова чоловіка співачки Андрій Латковського, який розкрив подробиці ставлення Вайкуле до вбивчої війни.

За його словами, Лайма не тільки засуджує повномасштабне вторгнення Росії, але і допомагає постраждалим українцям.

"У нас виступали українці. І в оркестрі у нас українці, і в балеті. Чому нам не підтримати своїх? Ми, крім того, що виступаємо з ними, ще й руку допомоги їм простягаємо. І біженцям допомагаємо", - цитують Латковського пропагандисти.

Нагадаємо, раніше Лайма Вайкуле, яка висловилася на підтримку України, відлетіла у США разом зі своїм коханим Андрієм Латковським. Офіційна причина від'їзду - за медичними обставинами.

Також артистка зізналася, що спілкується зі своїми друзями з України.

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